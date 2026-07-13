Türk futbolunda BAL dönemi bitti! TFF yeni ligin Adını ve kurallarını açıkladı

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, yıllardır alt liglerin lokomotifi konumunda olan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adı, yeni bir vizyonla "Profesyonelliğe Geçiş Ligi" (PGL) olarak değiştirildi. Federasyon, isim değişikliğiyle birlikte 2026-2027 sezonunda uygulanacak katılım şartlarını, mali kriterleri ve çok konuşulacak yeni oyuncu uygunluğu kurallarını da peş peşe duyurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI: SON GÜN 7 AĞUSTOS 2026

TFF yetkilileri, yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele etmek isteyen kulüplerin yol haritasını netleştirdi. Yapılan açıklamada, lige katılacak kulüplerin öncelikle lige katılımla ilgili resmi beyan ve belgeleri "[email protected]" e-posta adresine dijital olarak iletmeleri gerektiği bildirildi. Kulüplerin mağduriyet yaşamaması adına, bu evrakların ıslak imzalı asıllarının en geç 7 Ağustos 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerine ulaştırılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

KULÜPLERE TOPLAM 1 MİLYON LİRALIK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

Yeni dönemde PGL'de yer alacak kulüplerin finansal disiplinini artırmayı hedefleyen TFF, katılım bedellerinde de güncellemeye gitti. Buna göre lige katılacak olan takımlar; lige katılım bedeli olarak 250.000 TL nakit ödeme yapmakla yükümlü olacak. Bu bedelin sezon sonunda kulüplere iade edilmeyeceği açıkça belirtildi. Bunun yanı sıra, kulüplerden 750.000 TL tutarında nakit veya banka teminat mektubu şeklinde "lige katılım teminat bedeli" istenecek. Kulüplerin Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından çarptırıldığı para cezaları veya müsabakalarda statlara verilen zararlar bu 750.000 TL'lik teminattan kesilecek ve kalan kısım sezon bitiminde iade edilecek. Ancak fikstür çekildikten sonra ligden çekilen ya da ihraç edilen takımların teminatları yanacak.

TESİS VE SAHA ŞARTI OLMAYAN LİGE ALINMAYACAK

PGL standartlarını yükseltmek isteyen federasyon, tesisleşme konusunda da taviz vermeyecek. Kulüpler, maçlarını oynayacakları ve düzenli antrenman yapacakları saha/tesislerin kendilerine tahsis edildiğini resmi olarak belgelemek zorunda olacak. Tesis belgesi sunamayan kulüpler kesinlikle lige dahil edilmeyecek; bu takımların yerine yerel lig sıralamasındaki en üstte yer alan ve kriterleri karşılayan diğer takımlar TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu onayıyla lige dahil edilecek.

FUTBOLDA YAŞ DEVRİMİ: YABANCI OYUNCU YASAĞI GELDİ

TFF'nin açıkladığı yeni statüde en radikal değişiklikler ise oyuncu uygunluğu kurallarında yaşandı. Genç futbolcuların önünü açmayı hedefleyen yeni kurallar şu şekilde sıralandı:

Ligde ana iskeleti oluşturacak şekilde 01.01.2002 ile 31.12.2011 tarihleri arasında doğmuş olan futbolcular müsabaka isim listesine serbestçe yazılabilecek ve oynayabilecek.

Kadroda tecrübeli oyuncu bulundurma sınırlandırıldı. 2001 ve öncesinde doğmuş (yaşca büyük) yalnızca 5 (beş) futbolcu esame listesine yazılabilecek. Kulüpler geniş kadrolarında daha fazla yaşlı oyuncu barındırsa bile maç günü sadece 5 tanesinden yararlanabilecek.

01.01.2012 ve daha sonra doğan küçük yaştaki futbolcuların gelişim süreçleri gözetilerek PGL müsabakalarında oynamalarına izin verilmeyecek.

Türk futbolcuların şans bulmasını artırmak amacıyla, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) yabancı uyruklu futbolcu oynatılması tamamen yasaklandı.