Türk futbolunda benzeri görülmemiş kriz: UEFA'dan TFF'ye gözlemci hamlesi!

Gazeteci Fatih Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; peş peşe gelen sarsıcı soruşturmalar ve binlerce kişinin futbolun adaletine olan inancını sarsan bahis skandalları sonrasında UEFA yetkilileri durumdan derin rahatsızlık duydu. "Türkiye'de neler oluyor?" sorusuyla harekete geçen UEFA'nın, gelişmeleri yakından takip etmek ve incelemelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gözlemci göndermek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

TORPİL YAZIŞMALARI VE SKANDALLAR ZİNCİRİ BÜYÜYOR

Soruşturma derinleşirken Türk futbolunun idari yapısını sarsan yeni detaylar deşifre olmaya devam ediyor:

Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, hakem Yasin Kol ile usulsüz atama yazışmaları ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na Dernek yardımları karşılığında torpilli hakem listeleri ilettiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Haber Global'e yaptığı açıklamada MHK'nın hakem atama yetkinliğini tamamen kaybettiğini belirterek liglerin ertelenmesini beklediğini ve yeni gözaltı dalgalarının yolda olduğunu söyledi.