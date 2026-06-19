Türk futbolunda bir devir kapandı! 37 Yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyeri boyunca İstanbul'un üç büyükleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da terleten 37 yaşındaki tecrübeli milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına ve futbol camiasına duygusal bir mesajla veda etti.

Caner Erkin veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim."

Manisaspor'dan Sakaryaspor'a Uzanan 10 Kupalık Dev Kariyer

Futbola Manisaspor altyapısında merhaba diyen Caner Erkin, sergilediği yüksek tempo ve muz orta yeteneğiyle genç yaşta Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerek Rusya'nın köklü kulübü CSKA Moskova'ya transfer oldu. Ardından Türkiye'ye dönerek üç büyük kulüpte birden oynayan nadir isimler arasına adını yazdırdı. İtalya Serie A devi Inter tescilli dökümanlarında da yer alan ancak resmi maça çıkmadan ayrılan tecrübeli sol bek, kariyerinin son dönemlerinde Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formalarının ardından son olarak Sakaryaspor çatısı altında mücadele etti.

Deneyimli futbolcu, başarılarla dolu kariyeri boyunca müzesine tam 10 kupa götürmeyi başardı:

3 Süper Lig Şampiyonluğu (2 Fenerbahçe, 1 Beşiktaş)

3 Rusya Kupası Şampiyonluğu (CSKA Moskova)

2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

1 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu

1 TFF 1. Lig Şampiyonluğu

Sayılarla Caner Erkin'in Kariyer Raporu

Hücumcu bek ekolünün Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden olan Caner Erkin'in yeşil sahalardaki resmi istatistik dökümleri şu şekilde tescil edildi:

Toplam Kulüp Maçı: 628 Karşılaşma

Gol Sayısı: 45 Gol

Asist Sayısı: 133 Asist

A Milli Takım Forması: 63 Kez

Milli Takım Skoru: 2 Gol / 11 Asist

Türk futboluna bıraktığı derin izler, ceza sahasına kestiği adrese teslim ortalar ve bitmek bilmeyen oyun hırsıyla hatırlanacak olan tecrübeli futbolcuya, bundan sonraki hayatında ve olası teknik adamlık/spor yöneticiliği kariyerinde başarılar dileriz.