Türk Futbolunun Kara Gecesi! Temsilcilerimiz Ağır Mağlubiyetler Aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5. haftada aldıkları skorlar şok etkisi yarattı.

Türk Futbolunun Kara Gecesi! Temsilcilerimiz Ağır Mağlubiyetler Aldı!
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
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Gruptan çıkma şansını geçtiğimiz maç haftasında yitiren Beşiktaş evinde Club Brugge'a 5-0 yenilirken, haftaya grubunda lider olarak giren Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek grupta üçüncü sıraya geriledi.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, kulüp tarihlerindeki en farklı Avrupa mağlubiyetlerinden birini alarak olumsuz anlamda unutulmayacak bir günü geride bırakmış oldular.

İki takımımızın aynı maç günü içinde 11 gol yemesi, Türk futbolu adına sarsıcı bir etki yarattı.

Beşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça! Siyah-Beyazlılar Evinde Farklı KaybettiBeşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça! Siyah-Beyazlılar Evinde Farklı KaybettiSpor
# fenerbahçe # beşiktaş
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