"(Cenk'in Everton'a transferi) Bunlar çok normal ve yapılabilir şeyler. Çok abartıldığını düşünüyorum"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transferinin çok abartıldığını, bunun önüne geçebilmek için Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Orman, siyah-beyazlı takımın Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin bahçesinde düzenlenen, teknik heyet ve futbolcuların da yer aldığı barbekü partisine katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Cenk Tosun'un bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olması konusunda, "Bunlar çok normal ve yapılabilir şeyler. Çok abartıldığını düşünüyorum. Buna ülkem açısından da üzülüyorum. Futbolun ve özellikle Süper Lig'in marka değerini biraz yükseltmeliyiz. Neticede UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyunculardan birinin transferini gerçekleştirdik. Oyuncu çok istediği için de transferi kabul ettik." diye konuştu.

Philippe Coutinho'nun 160 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Barcelona'ya gittiğini hatırlatan Orman, dünyada bu rakamlara oyuncu transferi yapılırken Türkiye'de neden olmadığını anlayamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Futbolun marka değerini yukarı çıkarmamız lazım. Bu sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile bunu yapmamız gerek. Türk futbolunu dünyada daha izlenebilir hale getirmemiz lazım. Rekabet iyi. Bu sezon şampiyonluk yolunda 5-6 takım var. Bunlar çok normal şeyler. Büyük kulüplerin mali sıkıntıları var. Bunu nasıl aşacaklar? Devlet yardım etsin. Olmayacak şey. Marka değerini yükselteceğiz, oyuncuları satacağız. Türkiye'de bir kulüp 100 milyon avroya oyuncu satabilmiş olsa birçok problemini çözer. İnşallah daha iyileri olacaktır."



"Şartlar uygun olursa takviye yapacağız"

Başkan Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından kadrolarına bir forvet oyuncusu katmak istediklerini aktardı.

Henüz ara transfer döneminin başında olduklarını ifade eden Orman, "Transferin bitmesine daha var. Ekonomik koşullara bakacağız, değerlendireceğiz. Kadromuzda Negredo gibi bir golcümüz var. Şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Eğer uymazsa yapmayacağız. Türkiye'de hiç kimsede olmayan bir kadro derinliği var. Devre arası transferleri zor şeyler." şeklinde görüş belirtti.



"Arda'nın mevkisinde çok oyuncumuz var"

Fikret Orman, İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile transfer söylentilerine karışan milli oyuncu Arda Turan'ın mevkisinde çok oyuncuya sahip olduklarını söyledi.

Arda'nın çok karakterli olduğunu vurgulayan Orman, "Arda'yı severim. Beşiktaş'ta da görmek isterim. Kadroda Arda'nın mevkisinde oynayan çok oyuncumuz var. Arda'nın transferi hem takımda hem de kendisinde mutsuzluk oluşturur. Ondan dolayı Arda ile bir ilgimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.



"İsteğim olmadan oyuncularım kimseyle görüşmez"

Orman, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ın durumlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Tolgay ile prensip anlaşmamız var. Oyuncuların bir yere gidecekleri yok. Biz de onları göndermek istemiyoruz. Bazı şeylerin çözülmesi gerek. Benim oyuncularım, isteğim olmadan kimseyle görüşmez. Burası Beşiktaş, burası aile yuvası."