Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.

Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.



Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;



GREKOROMEN STİL



130KG



1. Rıza KAYAALP 45 puan



55KG



1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan



97KG



3. Cenk İLDEM 38 Puan



72KG



5. Murat DAĞ 30 puan



67KG



4. Murat FIRAT 32 puan



SERBEST STİL



86KG



1. Fatih ERDİN 76 puan



92KG



3. Serdar BÖKE 40 puan



57KG



3.Suleyman ATLI 32 puan



65KG



5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan



70KG



5. Mustafa KAYA 31 puan



74KG



6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan



79KG



5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan



KADINLAR



55KG



1. Bediha GÜN 33 puan



59KG



1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan



72KG



2. Yasemin ADAR 38 puan



53KG



3. Aysun ERGE 33 puan