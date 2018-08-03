Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.
Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;
GREKOROMEN STİL
130KG
1. Rıza KAYAALP 45 puan
55KG
1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan
97KG
3. Cenk İLDEM 38 Puan
72KG
5. Murat DAĞ 30 puan
67KG
4. Murat FIRAT 32 puan
SERBEST STİL
86KG
1. Fatih ERDİN 76 puan
92KG
3. Serdar BÖKE 40 puan
57KG
3.Suleyman ATLI 32 puan
65KG
5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan
70KG
5. Mustafa KAYA 31 puan
74KG
6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan
79KG
5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan
KADINLAR
55KG
1. Bediha GÜN 33 puan
59KG
1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan
72KG
2. Yasemin ADAR 38 puan
53KG
3. Aysun ERGE 33 puan
Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.
Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.