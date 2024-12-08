Türk haltercilerden Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya!
Manama’da düzenlenen Halter Dünya Şampiyonası’nda Türk sporcular Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman büyük başarıya imza attı. Genç, toplamda 327 kiloyla 2 bronz madalya kazandı, Kahriman ise gençler dünya rekoru kırarak bronz madalya elde etti.
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Manama’daki Halter Dünya Şampiyonası’nda Türk sporcu Yusuf Fehmi Genç, 67 kilogramda silkmede 181 kilo kaldırarak ve toplamda 327 kilogramlık derecesiyle üçüncü oldu. Genç, bu başarılarıyla 2 bronz madalya kazandı ve Türkiye’yi gururlandırdı.
Bir diğer Türk halterci Kaan Kahriman, 67 kilogramda koparmada 148 kilo kaldırarak gençler dünya rekoru kırdı. Kahriman, bu muazzam başarısıyla bronz madalya kazandı ve adını tarihe yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı