Türk Hava Yollarına Brezilyalı yıldız!

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nın genç ve başarılı smaçörü Julia Bergmann, yeni sezona hazır. Yıldız gibi parlayıp göklere uçacağımız bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Takımın başına Brezilyalı başantrenör Ze Roberto'yu getiren ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, Neriman Özsoy, Anthi Vasilantonaki, Kübra Akman ve Macris Carneiro'yu da renklerine bağlamıştı.