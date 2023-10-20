Türk Kadın Cimnastiğinin Öncü İsmi: Göksu Üçtaş Şanlı

Göksu Üçtaş Şanlı, kadın cimnastikte Türkiye'yi temsil eden ilk sporculardan biri. 2012 Londra Olimpiyatları'nda yer aldı. 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci oldu.



Göksu Üçtaş Şanlı Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonası madalyasını kazandırdı. Sporculuk kariyerini sonlandırıp antrenör olarak görev yapmaya başlayan Şanlı, Türkiye'yi en yüksekte temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.



Milli sporcu ekip ruhunun önemine de değindi.