Türk Kadın Cimnastiğinin Öncü İsmi: Göksu Üçtaş Şanlı
Bir başarı hikayesi de cimnastik alanında....Kadınlar cimnastikte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına ithafen " Geride bıraktığımız bu yüzüncü yılımızın ardından ikinci yüzyılda da daha iyi başarılar elde edebiliriz " diye konuştu.
Göksu Üçtaş Şanlı, kadın cimnastikte Türkiye'yi temsil eden ilk sporculardan biri. 2012 Londra Olimpiyatları'nda yer aldı. 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci oldu.
Göksu Üçtaş Şanlı Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonası madalyasını kazandırdı. Sporculuk kariyerini sonlandırıp antrenör olarak görev yapmaya başlayan Şanlı, Türkiye'yi en yüksekte temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.
Milli sporcu ekip ruhunun önemine de değindi.