Türk paraşütçü Cengiz Koçak, farklı ülkelerden 68 paraşütçüyle birlikte katıldığı Norveç'teki atlayışta bir dünya rekoruna imza attı. Koçak, 'Dünya Base Jump tarihine bugün itibariyle sonsuza kadar girmiş bu atlayışta kendimi ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum' dedi.

Türk paraşütçü Cengiz Koçak, farklı ülkelerden 68 paraşütçüyle birlikte katıldığı Norveç'teki atlayışta bir dünya rekoruna imza attı. 13 Temmuz'daki toplu atlayışta gruptaki tek Türk paraşütçü Koçak'tı. Atlayışla Guiness rekorlar kitabına girmeye de aday oldular. Cengiz Koçak, Galata Kulesi ve Kemaliye Kanyonu'ndaki atlayışlarıyla tanınan uluslararası paraşütçülerimizden.



Koçak, rekorun ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Çoklu dünya rekoru atlayışı için aylar önce davet edildiğimde, 'Eikesdalen' diye internette aramış ve bu fotografta gördüğünüz exiti bulmuştum.

'Bir kanat ucundan digerine, düşündüğünden başka bir şey değilsin' diyen Richard Bach gibi nasıl ve ne şekilde olacağına dair en ufak bir fikrim olmaksızın, bu fotoğrafta olduğu gibi kendimi görmüştüm.



Bugün 13 Temmuz 2018.

Buradaki tek Türk olarak ben ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 68 arkadaşım, dünyada bir ilki gerçeklestirerek aynı uçurumdan aynı anda atladık ve 8 yıldır bizi bekleyen dünya rekorunu Norveç Fiyordlarında kırdık.

Dünya Base Jump tarihine bugün itibariyle sonsuza kadar girmiş bu atlayışta kendimi ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum."