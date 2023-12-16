Türk Sporcuları Başarıya Doymuyor: En İyi Çıkış Yapan Güreşçi Seçildi! Buse Tosun Çavuşoğlu Kimdir?

Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği(UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Yalova Çiftlikköy Belediyesi spor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdürmektedir. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Olimpik Türk kadın güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse, Avrupa üçüncüsü oldu.

Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı.