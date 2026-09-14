Türk sporunda acı kayıp! Ünlü güreş antrenörü Zeki Gümüş spor salonundaki odasında ölü bulundu

Bursa'da Türk güreşine uzun yıllar hizmet eden ve aralarında milli sporcuların da yer aldığı çok sayıda başarılı güreşçi yetiştiren 55 yaşındaki antrenör Zeki Gümüş, görev yaptığı Atıcılar Spor Kompleksi'ndeki odasında ölü bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türk sporunda acı kayıp! Ünlü güreş antrenörü Zeki Gümüş spor salonundaki odasında ölü bulundu
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Kendisinden bir süre haber alamayan öğrencilerinin odaya girmesiyle ortaya çıkan acı kayıp, spor dünyasında ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

ÖĞRENCİLERİ ODASINDA HAREKETSİZ HALDE BULDU

Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana gelen acı olayın detayları şöyle gelişti:

Güreş antrenörü Zeki Gümüş'ün antrenman saatinde odasından çıkmaması ve çağrılara yanıt vermemesi üzerine öğrencileri durumdan şüphelendi.
Odaya giren sporcular, antrenörlerini yerde hareketsiz yatarken bularak vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine komplekse sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yaşamını yitirdiği belirlendi.

MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİRMİŞTİ: SPOR CAMİASI YASTA

Hayatını güreş sporuna ve genç yetenekleri keşfetmeye adayan Zeki Gümüş'ün vefatı büyük yankı uyandırdı:

Uzun yıllar minder güreşine hizmet veren Gümüş, aralarında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu pek çok şampiyon güreşçinin antrenörlüğünü üstlenmişti.
Vefat haberini alan öğrencileri, sporcuları ve yakınları Atıcılar Spor Kompleksi'ne akın ederken, spor salonunda gözyaşları sel oldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerine intikal eden asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı:

Olay yeri inceleme uzmanları ve cumhuriyet savcısının spor salonundaki odada yaptığı incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Deneyimli antrenörün kalp krizi ya da başka bir rahatsızlık nedeniyle mi vefat ettiği, Adli Tıp

Kurumu'nda yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından kesinleşecek.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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