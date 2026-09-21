Türk sporunda tarihi rekor! 15 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi

Türk satrancının dünya çapında rekorlar kıran genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası arenada tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türk sporunda tarihi rekor! 15 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi
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Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Satranç Olimpiyatı'ndaki mücadelesinden galibiyetle ayrılan 15 yaşındaki milli sporcu, canlı reyting puanını 2 bin 723 Elo seviyesine taşıyarak FIDE dünya sıralamasında 19. sıraya yükseldi. Erdoğmuş, sergilediği üstün performansla dünya satranç elitleri arasına adını yazdırdı.

DÜNYA GENÇLER SIRALAMASINDA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen elde ettiği derecelerle satranç otoritelerinin dikkatini çeken Yağız Kaan Erdoğmuş'un güncel sıralamadaki tablosu şöyle şekillendi:

Semerkant'ta masa başında aldığı kritik galibiyetle birlikte Elo puanını 2 bin 723'e çıkaran milli sporcu, genel dünya sıralamasında 19. basamağa oturdu.

Genç sporcu, dünya gençler (20 yaş altı) kategorisinde sürdürdüğü liderliği perçinleyerek dünya genelinde 1 numara olma unvanını korudu.

Genel dünya sıralamasının zirvesinde ise 2 bin 823 Elo puanıyla dünyaca ünlü Norveçli büyükusta Magnus Carlsen bulunuyor.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU'NDAN TEBRİK MESAJI

Genç büyükustanın tarihi başarısının ardından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) resmi bir tebrik açıklaması yayımladı:

Federasyon açıklamasında, milli formayla ülkeyi gururlandıran Yağız Kaan Erdoğmuş’un uluslararası basamakları rekorlarla tırmanmasından duyulan gurur dile getirildi.

Erdoğmuş'un 15 yaşında dünya ilk 20'sine girmesinin Türk sporu ve satrancı adına bir milat olduğu vurgulanarak, başarılarının devamı temenni edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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