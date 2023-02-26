Türk sporunun acı günü: Ziya Şengül hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Ziya Şengül’ün KOAH hastalığı olduğu biliniyordu.2 gün önce yoğun bakıma alınan efsane futbolcu, 26 Şubat Pazar günü öğleden sonra hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler de hayatını kaybeden Ziya Şengül için taziye mesajı yayınladı.

# Ziya Şengül # fenerbahçe

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