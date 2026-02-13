Türk takımları Avrupa'dan servet kazandı: İşte 2024-2025 sezonu kazançları

UEFA, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcilerinin elde ettiği gelirleri paylaştı.

UEFA, 2024-2025 sezonu kapsamında Avrupa arenalarında boy gösteren Türk kulüplerine yapılacak ödeme miktarlarını resmi olarak duyurdu.

Temsilcilerimizin turnuvalardaki performanslarına göre şekillenen gelir tablosunda, dört kulübün kasasına girecek toplam rakamlar netleşti.

İşte 2024-2025 sezonu kazançları

Galatasaray - 18.4 milyon €

Fenerbahçe - 15.7 milyon €

Beşiktaş - 10.7 milyon €

Başakşehir FK - 6.9 milyon €

