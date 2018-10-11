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Türk tenisçiler 218 derece elde etti

Türk tenisçiler, uluslararası organizasyonlarda gençler ve büyükler kategorilerinde 100 şampiyonluk, 116 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti.

Türk tenisçiler 218 derece elde etti

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre Türk tenisçiler, gençler ve büyükler kategorilerinde uluslararası organizasyonlarda 100 şampiyonluk, 116 ikincilik, 2 üçüncülük kazandı.

Türk sporcular, uluslararası alanda elde edilen başarıların ardından sezonun kalan kısmında kazanacakları derecelerle başarıyı daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Başarılı sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, rekorlarla dolu bir sezonun sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcuları, antrenörleri, velileri, yöneticileri yürekten kutluyorum. Çıtayı yükselttik, daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Tenis Federasyonu
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