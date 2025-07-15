Türk voleybol takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Dev eşleşmeler

2026 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye’yi temsil edecek voleybol takımları belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, THY ve diğer temsilciler Avrupa sahnesine çıkıyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Türk voleybol takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Dev eşleşmeler
Yayınlanma:

Voleybolda 2026 sezonu Avrupa kupaları heyecanı başlıyor. Türkiye’yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg'da yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, erkekler CEV Kupası’nda On Hotels Alanya Belediye ve Fenerbahçe Medicana yer alacak. Erkekler Challenge Kupası’nda ise Altekma sahneye çıkacak.

Kadınlar cephesinde ise CEV Kupası’nda Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları Türkiye’yi temsil edecek.

Türk ekipleri, Avrupa arenasında hem prestij hem de kupa mücadelesi için sahaya çıkacak.

Uyarı: 45 gün içinde başvurmayanın tapusu kiraya verilecekUyarı: 45 gün içinde başvurmayanın tapusu kiraya verilecekGündem
Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladıMarmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladıYurt
voleybol
Günün Manşetleri
Şap virüsü bu yıl daha ölümcül!
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
20 ilde FETÖ operasyonu!
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar
20 bin Euro’luk rüşvet pazarlığı kayda alındı, Şile Belediyesi’ndeki skandal büyüyor
719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!
Çok Okunanlar
Altında hareket var! Fiyatlar tırmanıyor Altında hareket var! Fiyatlar tırmanıyor
100 bin TL kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL kredi çekecekler dikkat!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Yurtta hava durumu (15 Temmuz) Yurtta hava durumu (15 Temmuz)
BİM’den büyük sürpriz! BİM’den büyük sürpriz!