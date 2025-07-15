Türk voleybol takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Dev eşleşmeler

Voleybolda 2026 sezonu Avrupa kupaları heyecanı başlıyor. Türkiye’yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg'da yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, erkekler CEV Kupası’nda On Hotels Alanya Belediye ve Fenerbahçe Medicana yer alacak. Erkekler Challenge Kupası’nda ise Altekma sahneye çıkacak.

Kadınlar cephesinde ise CEV Kupası’nda Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları Türkiye’yi temsil edecek.

Türk ekipleri, Avrupa arenasında hem prestij hem de kupa mücadelesi için sahaya çıkacak.