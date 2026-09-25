Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takım, Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mbappe'nin attığı golün ardından sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Uğurcan Çakır, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadelede A Milli Takım, Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına skorsuz gidildi.
MBAPPE ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıya girilmesinin ardından Fransa, 54. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti.
Real Madridli yıldız futbolcu, golün ardından uzun süre sahada kalamadı; 59. dakikada sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı ve yerini Doue'ye bıraktı.
UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kaleci Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakemin VAR incelemesine başvurmasının ardından 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Milliler, sahadan Fransa'ya 1-0 mağlup ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.
Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Millî Stadyumu'nda oynanacak. Fransa ise aynı gün Belçika deplasmanına gidecek.