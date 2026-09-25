Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takım, Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mbappe'nin attığı golün ardından sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Uğurcan Çakır, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 1

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadelede A Milli Takım, Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı.

1 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 2

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına skorsuz gidildi.

2 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 3

MBAPPE ÖNE GEÇİRDİ

İkinci yarıya girilmesinin ardından Fransa, 54. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti.

3 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 4

Real Madridli yıldız futbolcu, golün ardından uzun süre sahada kalamadı; 59. dakikada sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı ve yerini Doue'ye bıraktı.

4 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 5

UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kaleci Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakemin VAR incelemesine başvurmasının ardından 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

5 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 6

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Milliler, sahadan Fransa'ya 1-0 mağlup ayrıldı.

6 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 7

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.

7 8
Türkiye 0-1 Fransa: A Milli Takım, Fransa'ya mağlup oldu! - Resim: 8

Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Millî Stadyumu'nda oynanacak. Fransa ise aynı gün Belçika deplasmanına gidecek.

8 8
türkiye a milli futbol takımı fransa