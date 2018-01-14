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Türkiye: 24 - Yunanistan: 23

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 6. ve son maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 yendi.

Türkiye: 24 - Yunanistan: 23

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 6. ve son maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 yendi.

Salon: Aksaray Hasan Dağı
Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)
Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş 4, Onur Ersin 4, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın 1, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 2, Enes Gümüşok 1, Baran Nalbantoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Çağlayan Öztürk 1, Can Çelebi, Ramazan Döne 6, Çetin Çelik, Özgür Sarak 1
Yunanistan: Tsilimparis (Loizos), Kostakidis 7, Moraitis, Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 2, Boukovinas, Panagiotis Karampourniotis, Dompris 2, Tziras 3, Ioannou 3, Despos, Papadionysiou Anastasios 2, Andreas, Kalomoiros, Zampounis 1
İlk yarı: 13-12
İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Ramazan Döne (Türkiye), Panagiotis Karampourniotis, Tziras, Andreas (Yunanistan)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #türkiye #hentbol #Aksaray #2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
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