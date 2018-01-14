A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 6. ve son maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 yendi.
Salon: Aksaray Hasan Dağı
Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)
Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş 4, Onur Ersin 4, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın 1, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 2, Enes Gümüşok 1, Baran Nalbantoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Çağlayan Öztürk 1, Can Çelebi, Ramazan Döne 6, Çetin Çelik, Özgür Sarak 1
Yunanistan: Tsilimparis (Loizos), Kostakidis 7, Moraitis, Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 2, Boukovinas, Panagiotis Karampourniotis, Dompris 2, Tziras 3, Ioannou 3, Despos, Papadionysiou Anastasios 2, Andreas, Kalomoiros, Zampounis 1
İlk yarı: 13-12
İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Ramazan Döne (Türkiye), Panagiotis Karampourniotis, Tziras, Andreas (Yunanistan)
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 6. ve son maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 yendi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 6. ve son maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 yendi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.