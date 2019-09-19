Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye bir basamak çıkarak 36'ncılığa yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi.



FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti.



Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.

