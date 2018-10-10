Bu akşam Türkiye milli takımımız 563. maçına çıkıyor. Rakip Bosna Hersek. Rize'de oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak.



Türkiye; 95 yıllık futbol takımı tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı. Ay Yıldızlılar 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.



Milliler, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti.



Türkiye bu akşam ise hazırlık maçında Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak.



Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.



ulusal.com.tr