Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle veda eden A Milli Futbol Takımı'nın, D Grubu son haftasında ABD ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda çıktığı Paraguay maçında aldığı mağlubiyet ile turnuvadan elenmişti. Gruptaki son hafta mücadelesine çıkacak olan milliler, organizasyondaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği müsabakada, yardımcı hakem görevlerini Cezayir Futbol Federasyonundan Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.

Karşılaşmanın saha kenarındaki 4. hakemi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al-Ali olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise yine Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonundan Mohamed Alhammadi yer alacak.

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