Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final turunda Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Mücadelenin TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

KUPAYA BİR ADIM DAHA

Ev sahibi olduğu turnuvada kupaya bir adım daha yaklaşmayı amaçlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Almanya engelini aşarak yarı final biletini almayı hedefleyen milliler, bu turu geçmesi durumunda Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İki ekip şampiyona kapsamında daha önce grup aşamasında karşılaştı. A Grubu'nda yer alan Türkiye ve Almanya, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da karşı karşıya gelmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadeleyi Türkiye 3-1 kazanmıştı.