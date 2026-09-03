Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Ev sahibi Türkiye, yarı final bileti için Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya karşısına çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final turunda Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Mücadelenin TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

KUPAYA BİR ADIM DAHA

Ev sahibi olduğu turnuvada kupaya bir adım daha yaklaşmayı amaçlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Almanya engelini aşarak yarı final biletini almayı hedefleyen milliler, bu turu geçmesi durumunda Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İki ekip şampiyona kapsamında daha önce grup aşamasında karşılaştı. A Grubu'nda yer alan Türkiye ve Almanya, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da karşı karşıya gelmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadeleyi Türkiye 3-1 kazanmıştı.

Arabuluculuk yapmak isterken bıçaklanmıştı! Gençlik kolları başkanının öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandıArabuluculuk yapmak isterken bıçaklanmıştı! Gençlik kolları başkanının öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandıGündem
Kaptan kamarada uyuyordu! Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandıKaptan kamarada uyuyordu! Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandıGündem
voleybol almanya
Günün Manşetleri
Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandı
Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması!
Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifadeler ortaya çıktı!
Bakan Gürlek Ankara'da konuştu
Binlerce yıllık tarih ziyaretçilerle buluştu
51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
"Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine devam edecektir"
Eylül 2026 kira zam tavanı belli oldu
İBB'ye sabah saatlerinde yeni operasyon!
Tarihin en hızlı yayılan Ebola salgını
Çok Okunanlar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü!
Fırtına ve sağanak kapıda: O bölgelerde yaşayanlar dikkat Fırtına ve sağanak kapıda: O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Eylül 2026 kira zam tavanı belli oldu Eylül 2026 kira zam tavanı belli oldu
Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine gelen zammın ardından pompada son durum! İşte il il güncel akaryakıt fiyatları