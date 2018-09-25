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Türkiye - Avustralya

A milli oyuncu Tuğçe Canıtez (12), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye - Avustralya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası B grubu maçında Avustralya ile İspanya'nın Teneriffe kentinde karşılaştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #avustralya #fiba #basketbol
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