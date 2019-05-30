Türkiye bu akşam saat 21'de Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma Antalya'da oynanacak. Bu özel maçla Türkiye Futbol Milli Takımı 569. kez sahaya çıkacak.

Türkiye 569. maçına çıkıyor. Rakip Yunanistan.Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Yunanistan'ı Antalya'da ağırlayacak.Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.Milli takımda tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz sakatlıkları dolayısıyla bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarıldı.A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yarın oynayacağı özel maçla 569. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 568 müsabakada 214 galibiyet aldı, 221 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 52 maçta 25 galibiyet aldı, 14 kez mağlup oldu. Antalya Stadı'ndaki 9. maçını Yunanistan ile oynayacak milliler, bu statta yaptığı 2'si resmi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde basın açıklaması yaptı.Basın toplantısında milli futbolcu Cenk Tosun da konuştu.