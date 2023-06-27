Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası adresi belli oldu

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları adresi belli oldu. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası adresi belli oldu
Süleyman Daban Süleyman Daban

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda para-karate ile veteranlar şampiyonasının da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Türkiye Karate Federasyonu # seçme # bursa
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