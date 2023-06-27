Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası adresi belli oldu
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları adresi belli oldu. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.
Organizasyonda para-karate ile veteranlar şampiyonasının da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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