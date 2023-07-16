Türkiye-Çin voleybol final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Şampiyonluk maçında rakibimiz ise Çin olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi final maçına dair detaylar şimdi sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye-Çin voleybol final maçı hakkında bilgiler...

MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak.

Bu dev müsabaka TRT Spor ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

YARI FİNAL MAÇINDAN ÖNEMLİ NOTLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD ile karşılaştı.

Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı.

Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı.

ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başlarken skor 8-6 iken aldığımız molanın ardından 9-11 ve 14-18 öne geçtiğimiz sayıların ardından mola haklarını kullandı.

Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/sporskor/turkiye-cin-voleybol-final-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-filenin-sultanlari-milletler-ligi-final-macinda-cine-rakip-oldu,cOpmiuZk00e32fy_YsNOGg#