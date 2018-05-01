Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Bedir, "Hollanda'da 1 milyon, Fransa'da 2 milyon, 82 milyon nüfuslu Almanya'da 7 milyon lisanslı futbolcu bulunurken, 81 milyon nüfuslu Türkiye'de 400 bin civarında lisanslı futbolcu vardır." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye'deki genç nüfus potansiyeline rağmen lisanslı futbolcu sayısının 400 bin civarında olduğunu belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, 81 milyon civarındaki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu, profesyonel olarak futbol oynama çağındaki gençlerin oluşturduğunu belirtti.



Yaklaşık 12-13 milyon futbol oynayabilecek erkek genç potansiyelin bulunduğuna dikkati çeken Bedir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyada hızla gelişen kız futbol takımları da değerlendirildiğinde toplam genç nüfusumuzun ülkemizin bu konudaki en önemli avantajı olduğu görülecektir. Futbolda ilerlemiş birçok ülkenin toplam nüfusu kadar 15-35 yaş gurubu nüfusa sahip olmamız iyi değerlendirildiği takdirde, her alanda olduğu gibi futbolda da bizi çok ileri noktalara taşıyabilecek ciddi bir hazinedir. Ancak şu anki tablo hiç de iç açıcı değildir. Şöyle ki 17 milyon nüfuslu Hollanda'da 1 milyon, 67 milyon nüfuslu Fransa'da 2 milyon, 82 milyon nüfuslu Almanya'da 7 milyon lisanslı futbolcu bulunurken, 81 milyon nüfuslu Türkiye'de 400 bin civarında lisanslı futbolcu vardır. Yine ülkemizdeki 127 profesyonel ve 350 BAL takımı vardır ki bu sayılar diğer ülkelere göre komik sayılacak şekilde küçüktür."

Bedir, son yıllarda, özellikle Süper Lig takımına sahip şehirlerde ve diğer merkezlerde yapılan tesis ve saha yatırımlarının önemli olduğunu ancak gelişmiş ülkelerle rekabet açısından bunların yetersiz kaldığını ifade etti.



Türkiye'deki profesyonel futbolun öz kaynaktan beslenmekten uzak olduğunu savunan Bedir, şöyle devam etti:

"Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden takımlarımız bütçe imkanlarının çok üstünde paralar harcayarak, daha doğrusu borçlanarak rekabet etmeye çalışmakta ve ne zaman iflas edeceklerini beklemektedirler. Sadece Süper Lig takımlarının toplam borcu 10 milyar lira. Yine Süper Lig takımlarının yıllık gelirlerinin yaklaşık 3 milyar lira olduğunu düşünürsek tablonun vahameti ortaya çıkacaktır. Bu toplam borcun yüzde 84'ü ise şampiyonluk yaşamış 5 kulübümüze aittir."



Acilen kulüpler yasasının çıkması gerektiğini vurgulayan Bedir, kulüplerin harcamalarına belli kıstaslar getirilmesi gerektiğini ve borçlanmaların kulüp gelirlerinin belirlenen bir oranı kadar olması gerektiğini bildirdi.

Bedir, lisanslama ve kurallara uyum konusunda UEFA kriterlerinin esas alınması gerektiğini de vurgulayarak, "Bütün bu uygulamaları takip, denetim ve gerçekleştirmek adına yetkili olmak üzere Süper Lig Birliği acilen kurulup, kanunla yetkilendirilmelidir. Futbolda öncü ve önde 10 ülkede olduğu gibi halen TFF nezdinde olan birçok yetki ve sorumluluk işin gerçek sahibi Süper Lig takımlarının oluşturduğu kuruma verilmeli, TFF ise alt ligler, milli takım ve futbolla ilgili diğer konularda faaliyetine devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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