Türkiye Voleybol A Milli Erkek Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Lig'inde dörtlü finale yükseldi. Son 5 maçtan galibiyetle ayrılan millilerin hedefi kupayı kaldırmak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, namağlup lider durumda bulunduğu 2019 CEV Avrupa Altın Liginde finale kaldı.Trabzonda ağırladığı Belçika'yı 3-1 yenen A milliler, Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.A gurubunu namağlup tamamlayan Türkiye'nin rakibi Letonya ve Estonya.A Milli Erkek Takımı Antrenörü Nedim Özbey 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirtti.