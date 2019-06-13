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Türkiye dörtlü finalde

Türkiye Voleybol A Milli Erkek Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Lig'inde dörtlü finale yükseldi. Son 5 maçtan galibiyetle ayrılan millilerin hedefi kupayı kaldırmak.

Türkiye dörtlü finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, namağlup lider durumda bulunduğu 2019 CEV Avrupa Altın Liginde finale kaldı.

Trabzonda ağırladığı Belçika'yı 3-1 yenen A milliler, Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı. 

A gurubunu namağlup tamamlayan Türkiye'nin rakibi Letonya ve Estonya.

A Milli Erkek Takımı Antrenörü Nedim Özbey 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirtti.


ulusal.com.tr
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