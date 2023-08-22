Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile yapacağı müsabakanın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı
Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak D Grubu mücadelesinin bir gün sürecek öncelikli bilet satışından son 1 yıl içinde "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi" olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MAÇININ ÖNCELİKLİ BİLET SATIŞI BAŞLADI

Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı - Resim : 1

Karşılaşmanın genel bilet satışının ise yarın 17.00'de başlayacağı aktarıldı.

Biletlerin "www.passo.com.tr" ile Passo Mobil Uygulama'dan Passolig kart ve kağıt bilet olarak satın alınabileceği ifade edildi.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatlarının 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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