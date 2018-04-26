TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşen törende, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu.

Tören sonrasında basına konuşan Demirören, "Adaylığımız ülkemize hayırlı olsun. Bugüne kadar birkaç kez aday olduk ama en iyi hazırlandığımız dosya ile bugün buradayız. Ülkemiz, statlarıyla spora ve futbola olan aşkıyla bu turnuvaya hazır. Bana göre de bu turnuvayı kazanacak ülke Türkiye olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin şimdiye kadar sunduğu en güçlü adaylık dosyası olduğunu belirten Demirören, "Artık Türkiye'nin zamanı. UEFA'nın sadece Avrupa'da değil Asya'ya da açılması gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 'Bizim zamanımız, gelin beraber paylaşalım mutluluğu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı.

Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, EURO 2024 adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükumet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.



"Eşi görülmemiş devlet desteği"

Demirören, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında ise şunları kaydetti:

"Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır."

"Türkiye'nin zamanı gelmiştir"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, "Türk futbolu için tarihi bir gün. En iyisi olduğunu düşündüğümüz adaylık dosyamızı UEFA'ya teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz. EURO 2016 dosyamızı sunduğumuz 2010 yılında bazı taahhütler vermiştik. Sekiz yıl sonra bugün, bunların çok daha fazlasını taahhüt ediyoruz. Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye'nin ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.



"Kalıcı bir miras olacak"

Türkiye'nin EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi olan ampute futbolcu Barış Telli ise şunları söyledi:

"İstanbul'da 40 bin taraftarın önünde Avrupa şampiyonu tacını taktığımız maçta milli takım formasını giymek, hayatımdaki en gurur verici andı. Türk gençliğinin tıpkı benim yaptığım gibi bir Avrupa şampiyonasında oynamayı hayal etmesini istiyor ve artık Türkiye'nin bir Avrupa Şampiyonası düzenleme zamanının geldiğine inanıyorum. Düzenleyeceğimiz turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır. TFF'nin yaptığı muhteşem çalışma sayesinde ampute futbolcu olarak önemli bir fırsat elde ettim. UEFA EURO 2024'ün benim gibi herkese futbol oynama fırsatı vereceğini düşünüyorum."

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