Türkiye EURO 2024'ü Nasıl Garantiledi? Gruptaki Puan Durumunda Son Durum ve İhtimaller

Türkiye EURO 2024 puan durumu, Letonya galibiyeti sonrası merak ediliyor. Konya’da oynanan mücadelede Türkiye, Yunus Akgün, Cenk Tosun’un (2) golleriyle mücadeleyi 4-0 kazandı. Türkiye aldığı galibiyetle Almanya’da düzenlenecek olarak EURO 2024’e katılmaya hak kazandı.İşte detaylar...

Türkiye EURO 2024'ü Nasıl Garantiledi? Gruptaki Puan Durumunda Son Durum ve İhtimaller
Türkiye EURO 2024'ü Nasıl Garantiledi? Gruptaki Puan Durumunda Son Durum ve İhtimaller
Editör: Nihat Çarboğa
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D Grubu’nda Hırvatistan, Letonya, Galler ve Ermenistan’ın son puan durumu merak ediliyor. Matematiksel olarak Galler ve Hırvatistan’ın EURO 2024’e gitme ihtimali bulunuyor. Hırvatistan ve Galler’in son iki maçını kazanması durumunda Türkiye, Hırvatistan ve Galler 16’şar puana sahip olacak. A Milli takım son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak.

Türkiye EURO 2024'ü Nasıl Garantiledi?

Türkiye EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda zirvedeki yerini koruyor. Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile birlikte aynı grupta yer alan Ay Yıldızlı temsilcimizin gruptan çıkması garantilendi. A Milli Takım ile Letonya, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye EURO 2024'ü Nasıl Garantiledi? Gruptaki Puan Durumunda Son Durum ve İhtimaller - Resim : 1

Euro 2024 Türkiye Puan Durumu Sıralaması Güncel

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. İşte maç sonrası güncel puan durumu.

1- Türkiye - 16 puan
2- Hırvatistan - 10 puan
3- Galler - 10 puan
4- Ermenistan - 7 puan
5- Letonya - 3 puan

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