banner1005
ABD'den İran'a suçlama geldi
ABD'den İran'a suçlama geldi
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Belçika zirvedeki yerini korudu.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:


Kaynak: AA
Etiketler; #fifa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.