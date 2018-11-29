A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.



FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.



Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.



Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.