A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağı mücadeleye Konya Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde sahasında Fransa ile yapacağı üçüncü hafta karşılaşması Konya'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü sahasında Fransa ile yapacağı mücadelenin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı bildirildi.



Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.45'te başlayacağı kaydedildi.



Ay-yıldızlıların elemelerde İzlanda ile deplasmanda yapacağı dördüncü hafta müsabakasının da 11 Haziran Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynayacağı bildirildi. Mücadelenin TSİ 21.45'te başlayacağı aktarıldı.





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