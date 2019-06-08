Türkiye bu akşam, son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaşacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için kritik önemdeki maçın başlama saati belli oldu. Peki Türkiye-Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak

Sıradaki rakip son dünya şampiyonu Fransa...



2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına emin adımlarla ilerleyen Türkiye zorlu bir sınav verecek.



A Milli Futbol Takımı, Grup elemelerinde bugün saat 21:45'te Fransa ile karşılaşacak. Maç, TRT 1'de yayınlanacak.



İlk iki maçında 3 puan olarak turnuvaya iyi başlayan milliler, güçlü rakibi karşısında puan ya da puan almak için mücadele edecek.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve buna göre mücadele edeceklerini söyledi.



Basın toplantısında milli takımın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu da konuştu.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç için milliler hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan milli takımın idmanı, koordinasyon çalışması ve top kapma oyunuyla devam etti. Ay-yıldızlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde Fransa maçının taktiği üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi.



ulusal.com.tr

