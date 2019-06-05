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Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı. 

Kaynak: AA
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