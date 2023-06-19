Türkiye - Galler milli maçı ilk yarı özet

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson

Kırmızı kart: Dk. 41 Morrell (Galler)

Sarı kart: Dk. 16 Zeki Çelik (Türkiye)

SAMSUN (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasındaki Türkiye-Galler maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham'ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

17. dakikada Galler'in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu James kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye'nin atağında Ferdi Kadıoğlu'na müdahale eden Morrell'e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.