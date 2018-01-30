banner967
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Niğde'de yapılan şampiyonaya 63 ilden 518 sporcu katılıyor

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

 Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Niğde'de başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 63 ilden 518 sporcu katılıyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılış seremonisinde yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun Niğde'de düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de Türk sporunun her geçen gün daha da gelişmesi için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Boks organizasyonlarını Anadolu'nun çeşitli illerinde düzenlenmesine özellikle dikkat ettiklerinin kaydeden Gözgeç, "Bugün bin kişiye yakın dev bir ekiple Niğde'deyiz. Burada bizleri en iyi şekilde ağırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ringe çıkan tüm sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Organizasyon 4 Şubat Pazar günü sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yılmaz Şimşek #Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası #Eyüp Gözgeç #boks
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.