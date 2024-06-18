Türkiye Gürcistan maçı canlı izle! Türkiye Gürcistan EURO 2024 TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan başladı. 24 takımın mücadele ettiği EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Maçlar, Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan takımlardan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda yer alan Türkiye, tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler milli takımın önemli kozları arasında bulunuyor.

Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN 6. KEZ KARŞILAŞIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçını oynadığı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya geliyor.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Tsitaishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE! TÜRKİYE-GÜRCİSTAN TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 19.00'da başlayan ve BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den yayınlanıyor.

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