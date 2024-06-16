Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu! İşte EURO 2024'teki ilk maçımızda düdük çalacak isim

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Şampiyona da ülkemizi temsil edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda oynayacağı ilk maça doğru da geri sayım sürüyor.

Türkiye, F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Buna göre maçta, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

AVRUPA DIŞINDAKİ TEK HAKEM TELLO

Türkiye'nin Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.​​​​