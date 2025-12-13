Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te sona erdi

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Organizasyon boyunca serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından madalya kazanan sporcular belli olurken, Ankara ASKİ tüm stillerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.