Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te sona erdi
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonası’nda serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren isimler netleşti.
Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Organizasyon boyunca serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından madalya kazanan sporcular belli olurken, Ankara ASKİ tüm stillerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Güreş Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen şampiyona, Şahinbey Spor Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular, üç farklı stilde mindere çıkarak derece mücadelesi verdi.
Serbest stil müsabakalarında 57 kiloda Yusuf Demir, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Abdullah Toprak, 74 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Emirhan Kılıç ve 125 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen stilde ise 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Doğan Kaya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ve 130 kiloda Fatih Bozkurt birincilik kürsüsünde yer aldı.
Kadınlar kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Derya Nur Karaduman ve 76 kiloda Elmira Yasin altın madalya kazandı.
Takım sıralamasında Ankara ASKİ, serbest stilde 165, kadınlar kategorisinde 160 ve grekoromen stilde 179 puan toplayarak üç stilde de şampiyonayı lider tamamladı.