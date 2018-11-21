A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

50. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden pasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Lunin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Lunin meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta topun başına geçen Malinovskiy'in vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı iki hamlede tuttu.

76. dakikada Bolbat'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Zinchenko'nun vuruşunda, kaleci Sinan Bolat yatarak topu kontrol etti.

80. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.



A Milli Takım'ın gol hasreti sürüyor



UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu 3 puanla son sırada bitirerek C Ligi'ne düşen milli takım, gol yollarında da sıkıntı yaşıyor.

Antalya'da özel maçta karşılaştığı Ukrayna karşısında da fileleri havalandıramayan Türkiye, gol özlemini sürdürdü.

Son olarak Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran milli takım, bu mücadelenin ardından çıktığı 4 karşılaşmada da gol atamadı.



Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0, İsveç'e de 1-0 mağlup olurken, özel maçlarda ise Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı



Lucescu ile maç başına 1 gol



Gol yollarında sıkıntı yaşayan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 1 gol ortalaması yakaladı.

Milliler, Rumen teknik adam idaresinde çıktığı 17 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.



Merih Demiral ilk kez A milli oldu



Merih Demiral, Ukrayna karşısında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

Bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan ve sezon başından bu yana Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.