Türkiye, İran'ın ardından Rusya'yla da dostluk maçı için anlaştı. A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 5 Haziran Salı günü karşılaşacak.

Önce İran ardından Rusya... İki ülke ile peş peşe hazırlık maçı oynanacak. A Milli Futbol Takımı, dostluk için sahaya çıkacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile hazırlık maçı için anlaştı. Rusya'da 5 Haziran 2018 Salı günü oynanacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.



Türkiye ile Rusya, bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.



İki takım, son olarak 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.



Öte yandan Milli Takımımızın İran ile hazırlık maçı 28 Mayıs'ta oynanacak.





ulusal.com.tr