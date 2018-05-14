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Türkiye-İran maçının adresi belli oldu

A Milli Futbol Takımı ile İran arasında 28 Mayıs'ta oynanacak özel karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

Türkiye-İran maçının adresi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü yapacağı özel maç İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak.

A Milli Takım, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda daha önce 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile karşılaşmıştı. Milliler, özel maçı 3-0 hükmen kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #iran #futbol müsabakası
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