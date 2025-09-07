Türkiye – İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye – İspanya maçı CANLI İZLE

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan mücadeleye dair tüm detaylar merak ediliyor.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Milliler, İspanya karşısında da kazanarak avantajı sürdürmek istiyor.

MAÇ BİLGİSİ

Türkiye – İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele TV8’den canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı aday kadro şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün