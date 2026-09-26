Türkiye-İtalya maçını kim yönetecek? Hakem ve VAR ekibi açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında pazartesi günü saat 21.45'te İtalya ile karşılaşacak. Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

DÜDÜĞÜ İNGİLİZ HAKEM ÇALACAK

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta VAR görevini Stuart Attwell yürütürken, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak.