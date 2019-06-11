Milli Takım bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dörtte dört için saha çıkacak. İzlanda maçı 21:45'te oynanaca ve TRT ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma öncesi konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Biz büyük bir devletiz. Küçük işlerle uğraşmayız." diyerek havalimanı tartışmasını kapattı. Milliler maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Fransa zaferinin ardından sıradaki rakip İzlanda.



A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma 21:45'te başlayacak.



Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan Milliler 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.



Ay Yıldızlılar son hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir de idmanda takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı.



Maç öncesi basın toplantısı yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, havalimanında yapılan saygısızlığı değerlendirdi.



Güneş, elindeki fırçayı Emre Belözoğlu'na uzatan şahısla ilgili de konuştu, "Bıçakla da gelebilirdi." dedi.



Şenol Güneş tartışmaların uzamamasını istedi...



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli takıma destek için İzlanda'ya gitti.





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