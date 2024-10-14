Türkiye - İzlanda maçına saatler kaldı

Stadyumda akşam gerçekleştirilen son kontrollerin ardından zeminin maç oynanmasına uygun olduğu kararı verildi. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.