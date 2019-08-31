Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başladı. Peki Türkiye Japonya Dünya Kupası basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye'nin ilk rakibi Japonya olacak. Maç yarın saat 11:30'da başlayacak. Görsel bir şölenle açılışı yapılan turnuvada basketbolun en iyi ülkesi olma mücadelesinde Türkiye, 1 Eylül'de sahneye çıkacak. İlk rakip ise Japonya... Türkiye'nin yer aldığı "E" grubundaki diğer takımlar ise Amerika ve Çekya

Dünyanın gözü Çin'de, Dünya Kupası heyecanı başladı.



Türkiye Japonya Dünya Kupası basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Görsel bir şölenle açılışı yapılan turnuvada basketbolun en iyi ülkesi olma mücadelesinde Türkiye, 1 Eylül'de sahneye çıkacak. İlk rakip ise Japonya... Türkiye'nin yer aldığı "E" grubundaki diğer takımlar ise Amerika ve Çekya...



Hazırlıklarını tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasında perkede olacak.



Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu.



Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda ise toplam 33 maç yaptı. 12 Dev Adam, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.



Milliler, rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şanghay kentindeki müsabaka Türkiye saati ile 11.30'da başlayacak.



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